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Ракурс
Из плена вернулись 60 защитников, из них 14 - воины "Азовстали"

Из плена вернулись 60 защитников, из них 14 — воины «Азовстали» (ВИДЕО)

6 дек 2022, 13:55
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В День Збройних сил України з російського полону додому повертаються 60 воїнів української армії, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Про це 6 грудня повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.





58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів, — написав Єрмак у Телеграм.

Він додав, що героїв вже чекають вдома рідні, які так довго уявляли собі цю мить щастя.

А ми продовжуємо повертати оборонців Маріуполя — у сьогоднішньому «списку 60» їх 34, в тому числі 14 — з «Азовсталі». Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці, — написав голова ОПУ.

Він подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Источник: Ракурс


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