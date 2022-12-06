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Не день ВСУ, а год, время ВСУ – Зеленский из Славянска поздравил воинов

Не день ВСУ, а год, время ВСУ — Зеленский из Славянска поздравил воинов (ВИДЕО)

6 дек 2022, 14:20
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Президент Володимир Зеленський записав привітання Збройним силам України на тлі стели міста Слов’янськ у Донецькій області.





Шановні військовослужбовці, шановні ветерани! Від щирого серця я вітаю вас із великим святом, з цим великим днем — днем Збройних сил України… Сьогодні не лише день ЗСУ, зараз рік ЗСУ, я думаю, час ЗСУ. Час, коли всі бачать, хто такі українські захисники та захисниці. Хтось називав себе другою армією світу, але всі бачать, у кого перше місце. Всі бачать вашу міць, гарт, ваші уміння, ваші стандарти, стандарти України, — вказав глава держави.

Зеленський попросив усіх українців знайти час і 6 грудня вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих захисників України. Також Офіс президента опублікував відео нагородження Зеленським українських бійців на передовій.

Источник: Ракурс


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