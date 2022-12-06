Польша и Германия договорились о системе Patriot, ее разместят не в Украине

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Система ПВО Patriot, фото: «Википедия»
Польша и Германия договорились о системе Patriot, ее разместят не в Украинеhttps://racurs.ua/n177535-polsha-i-germaniya-dogovorilis-o-sisteme-patriot-ee-razmestyat-ne-v-ukraine.htmlРакурс
Польща та Німеччина дійшли згоди щодо систем протиповітряної оборони Patriot.
Призначений Польщі комплекс не передаватимуть Україні, як це раніше пропонували в польському уряді. Про це сьогодні, 6 грудня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Після розмови з Міністерством оборони Німеччини, я був розчарований рішенням відмовитися від підтримки України, — зазначив Блащак.
Він додав, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.
Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення їх до нашої командної системи, — резюмував міністр.
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