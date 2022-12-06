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Ракурс
Система ПВО Patriot, фото: «Википедия»

Польша и Германия договорились о системе Patriot, ее разместят не в Украине

6 дек 2022, 21:09
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Польща та Німеччина дійшли згоди щодо систем протиповітряної оборони Patriot.





Призначений Польщі комплекс не передаватимуть Україні, як це раніше пропонували в польському уряді. Про це сьогодні, 6 грудня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Після розмови з Міністерством оборони Німеччини, я був розчарований рішенням відмовитися від підтримки України, — зазначив Блащак.

Він додав, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.

Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення їх до нашої командної системи, — резюмував міністр.

Источник: Ракурс


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