Польща та Німеччина домовилися щодо системи Patriot, її розмістять не в Україні

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Система ППО Patriot, фото: «Вікіпедія»
Польща та Німеччина домовилися щодо системи Patriot, її розмістять не в Україніhttps://racurs.ua/ua/n177535-polscha-ta-nimechchyna-domovylysya-schodo-systemy-patriot-yiyi-rozmistyat-ne-v-ukrayini.htmlРакурс
Польща та Німеччина дійшли згоди щодо систем протиповітряної оборони Patriot.
Призначений Польщі комплекс не передаватимуть Україні, як це раніше пропонували в польському уряді. Про це сьогодні, 6 грудня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Після розмови з Міністерством оборони Німеччини, я був розчарований рішенням відмовитися від підтримки України, — зазначив Блащак.
Він додав, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.
Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення їх до нашої командної системи, — резюмував міністр.
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