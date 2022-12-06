Польща та Німеччина домовилися щодо системи Patriot, її розмістять не в Україні

Система ППО Patriot, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n177535-polscha-ta-nimechchyna-domovylysya-schodo-systemy-patriot-yiyi-rozmistyat-ne-v-ukrayini.html

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Польща та Німеччина дійшли згоди щодо систем протиповітряної оборони Patriot.

Призначений Польщі комплекс не передаватимуть Україні, як це раніше пропонували в польському уряді. Про це сьогодні, 6 грудня, на своїй сторінці у Твіттері повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Після розмови з Міністерством оборони Німеччини, я був розчарований рішенням відмовитися від підтримки України, — зазначив Блащак.

Він додав, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.