Варшава закликала Берлін передати Україні призначені Польщі ЗРК Patriot

ЗРК Patriot, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n177107-varshava-zaklykala-berlin-peredaty-ukrayini-pryznacheni-polschi-zrk-patriot.html

Ракурс

Польща закликала Німеччину передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, котрі раніше Берлін пообіцяв розмістити на східному кордоні Польщі.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Після чергових ракетних атак росії я звернувся до німецької сторони, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot передати Україні та встановити їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і блекауту та підвищить безпеку на нашому східному кордоні, — зазначив Блащак.

Кілька днів тому, після інциденту із загибеллю двох людей в результаті падіння ракети у розташованому неподалік українсько-польського кордону селі Пшеводув Люблінського воєводства, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина розмістить ЗРК Patriot у Польщі неподалік від кордону з Україною.