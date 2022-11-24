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Ракурс
ЗРК Patriot, фото: «Википедия»

Варшава призвала Берлин передать Украине предназначенные Польше ЗРК Patriot

24 ноя 2022, 00:40
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Польща закликала Німеччину передати Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot, котрі раніше Берлін пообіцяв розмістити на східному кордоні Польщі.





Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер повідомив віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Після чергових ракетних атак росії я звернувся до німецької сторони, щоб запропоновані Польщі батареї Patriot передати Україні та встановити їх на західному кордоні. Це захистить Україну від подальших жертв і блекауту та підвищить безпеку на нашому східному кордоні, — зазначив Блащак.

Кілька днів тому, після інциденту із загибеллю двох людей в результаті падіння ракети у розташованому неподалік українсько-польського кордону селі Пшеводув Люблінського воєводства, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина розмістить ЗРК Patriot у Польщі неподалік від кордону з Україною.

Источник: Ракурс


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