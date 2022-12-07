Последствия обстрелов на Днепропетровщине. Фото: Валентин Резниченко

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Російські окупанти вперше за довгий час атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе іранського виробництва.

Однак військові з повітряного командування «Схід» зуміли збити усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо відомо, що загарбники запускали БПЛА «Shahed-136». Про це 7 грудня повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За словами очільника області, також ворог влаштував ніч терору у Нікопольському районі — сім разів бив із реактивних систем залпового вогню «Ураган» та важкої артилерії по Марганецькій та Нікопольській громадах.

Найбільше від обстрілів постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Також російські снаряди понівечили кілька магазинів, офісні будівлі та коледж.

Нагадаємо, 6 грудня російські загарбники чотирма ракетами вдарили по місту Краматорську Донецької області. Внаслідок обстрілів були пошкоджені 39 приватних будинків, заклад освіти та промислова зона.