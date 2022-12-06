Наслідки російського обстрілу, фото: Краматорська міська рада

https://racurs.ua/ua/n177533-chotyry-rakety-vdaryly-po-kramatorsku-poshkodjeni-39-budynkiv-foto.html

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Російські загарбники чотирма ракетами вдарили по місту Краматорську Донецької області.

В результаті пошкоджень зазнали 39 приватних будинків, заклад освіти та промзона. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Краматорської міської ради, у Telegram-каналі якої опубліковані відповідні фотознімки.

На щастя, обійшлося беж постраждалих, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні обстріляли будівлю водоканалу у Херсоні, в результаті загинув працівник цього підприємства.