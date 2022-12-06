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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: Краматорська міська рада

Чотири ракети вдарили по Краматорську, пошкоджені 39 будинків (ФОТО)

6 гру 2022, 19:48
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Російські загарбники чотирма ракетами вдарили по місту Краматорську Донецької області.





В результаті пошкоджень зазнали 39 приватних будинків, заклад освіти та промзона. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Краматорської міської ради, у Telegram-каналі якої опубліковані відповідні фотознімки.

На щастя, обійшлося беж постраждалих, — наголошується в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу, фото: Краматорська міська рада

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні обстріляли будівлю водоканалу у Херсоні, в результаті загинув працівник цього підприємства.

Джерело: Ракурс


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