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Ракурс
Наслідки російського обстрілу, скріншот відео

Рашисти обстріляли водоканал Херсона, загинув працівник (ВІДЕО)

6 гру 2022, 17:00
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Російські загарбники обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та розташовані поряд житлові будинки. Зафіксовані влучання кількох снарядів.





За попередньою інформацією, через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Херсонської міської ради.

Також обстріл призвів до виникнення масштабної пожежі — з вогнем наразі борються місцеві рятувальники.

Джерело: Ракурс


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