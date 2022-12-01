Лавров виправдав російські атаки на українські міста

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Міністр закордонних справ росії сергій лавров прокоментував цілеспрямовані російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

Інфраструктура, яка зараз зазнає атак, — це інфраструктура, яка забезпечує бойовий потенціал Збройних сил України, націоналістичних батальйонів, — заявив він на прес-конференції з питань європейської безпеки, пише пропагандистське державне агентство новин ТАРС.

путінський Ріббентроп вважає, що «внаслідок високоточних ударів» російські військові «виводять з ладу» ті енергетичні об'єкти, «від яких залежить доставка величезної кількості озброєнь, яким Захід накачує Україну, щоб вона вбивала росіян».

Глава мзс рф також порівняв Херсон та Сталінград, коли його попросили відповісти на запитання, навіщо російська армія обстрілює інфраструктуру у місті, яке формально вважає своєю територією.

Ну, у нас і місто Сталінград було нашою територією. І ми там німців били і так били, що вони звідти втекли, — заявив лавров.

Нагадаємо, що росія формально анексувала Херсонську область на початку жовтня. На той час російські війська контролювали практично всю територію регіону. На початку листопада росіяни відступили із Херсона на лівий берег Дніпра.

Удари по критичній інфраструктурі України росія завдає з вересня. Остання така атака була здійснена 24 листопада — через неї багато міст України, зокрема Київ, на кілька днів залишилося без електрики.