Последствия российского обстрела, скриншот видео

https://racurs.ua/n177527-rashisty-obstrelyali-vodokanal-hersona-pogib-rabotnik-video.html

Ракурс

Російські загарбники обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та розташовані поряд житлові будинки. Зафіксовані влучання кількох снарядів.

За попередньою інформацією, через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Херсонської міської ради.

Також обстріл призвів до виникнення масштабної пожежі — з вогнем наразі борються місцеві рятувальники.