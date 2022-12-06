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Ракурс
Последствия российского обстрела, скриншот видео

Рашисты обстреляли водоканал Херсона, погиб работник (ВИДЕО)

6 дек 2022, 17:00
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Російські загарбники обстріляли будівлю Херсонського водоканалу та розташовані поряд житлові будинки. Зафіксовані влучання кількох снарядів.





За попередньою інформацією, через мінно-вибухову травму та поранення уламками загинув 43-річний працівник водоканалу. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Херсонської міської ради.

Також обстріл призвів до виникнення масштабної пожежі — з вогнем наразі борються місцеві рятувальники.

Источник: Ракурс


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