Последствия российского обстрела, фото: Краматорский городской совет

https://racurs.ua/n177533-chetyre-rakety-udarili-po-kramatorsku-povrejdeny-39-domov-foto.html

Ракурс

Російські загарбники чотирма ракетами вдарили по місту Краматорську Донецької області.

В результаті пошкоджень зазнали 39 приватних будинків, заклад освіти та промзона. Про це сьогодні, 6 грудня, повідомляє прес-служба Краматорської міської ради, у Telegram-каналі якої опубліковані відповідні фотознімки.

На щастя, обійшлося беж постраждалих, — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники сьогодні обстріляли будівлю водоканалу у Херсоні, в результаті загинув працівник цього підприємства.