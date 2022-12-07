В Николаеве придется заменить все трубы из-за их разрушения соленой водой

https://racurs.ua/n177561-v-nikolaeve-pridetsya-zamenit-vse-truby-iz-za-ih-razrusheniya-solenoy-vodoy.html

Ракурс

У Миколаєві доведеться замінити усю систему водопостачання через її руйнування солоною водою.

З травня місто вимушено використовує солону воду Бузького лиману через руйнування прісного водогону з Дніпра. Через «морську воду» місту треба замінити близько 250 км труб різного діаметра, зокрема — на 140 см.

Збитки від використання солоної води гендиректор КП «Миколаївводоканал» Борис Дуденко оцінив у мільярди гривень.

Росіяни не хочуть, щоб у нас була вода. Вони навмисно підірвали трубопровід. Там була залучена навіть ФСБ, яка казала: це (наявність води. — «Ракурс») буде переговорною позицією. Ніхто з ними переговори не вів, і вони підірвали. Вони хотіли шантажувати місто водою чи мати цей козир для переговорів, — розповів LIGA.net голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Миколаїв залишився без води у квітні, коли росіяни навмисно підірвали водогін. Відтоді вулиці міста завжди повні миколаївців з порожніми бутлями. Відсутність питної води — головна скарга, яку зараз можна почути від містян.

Після звільнення Херсону, Миколаїв перестав бути прифронтовим містом. Це дозволило почати роботу над поверненням води у місто.

Перша частина (ремонт водогону) уже виконана, запевняє мер міста Олександр Сєнкевич. Наступний етап — відновлення об'єктів на Херсонщині.