Одессе заживят напряжение на целый день

https://racurs.ua/n177567-odesse-zajivyat-napryajenie-na-celyy-den.html

Ракурс

У четвер, 8 грудня, в Одесі та області не вимикатимуть світло.

Це необхідно для налагодження системи опалення, повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

У ДТЕК та «Укренерго» з’явилася можливість перепідключити схему живлення, щоб уже цієї ночі забезпечити електроенергією всіх споживачів міста Одеси та Одеського району для того, щоб прогріти місто протягом доби без відключень, — заявив він.

ДТЕК 7 грудня повідомила, що після обстрілів 5 грудня вдалося відновити подачу електроенергії лікарням, теплопостачальникам та водоканалам.

Водопостачання та водовідведення вже відновлено по всьому місту. Одинадцять районних та квартальних котелень і Одеська ТЕЦ 7 грудня вже працювали у штатному режимі. Це близько 88% абонентів. Тобто з теплом вже понад 600 тис. одеситів.

У середу, 7 грудня, комунальний електротранспорт через дефіцит у мережі не працював.