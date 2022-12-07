Деньги есть - Минфин готов финансировать ВНО

У Міністерстві фінансів заявляють, що готові фінансово забезпечити проведення традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2023 році.

За словами заступника міністра фінансів, у державному бюджеті передбачено 215 млн грн на проведення ЗНО.

Таким чином у відомстві відкидають припущення щодо відсутності коштів на проведення традиційного зовнішнього оцінювання, повідомив «Укрінформу» заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Щодо освіти переконаний: передбачених на наступний рік грошей вистачить. Це достатній ресурс, який гарантує і виплату заробітної плати вчителям, і проведення зовнішнього незалежного оцінювання (сподіваюся, воно буде). Хоча мені відомо про позицію Міністерства освіти й науки, яке хоче повторити цьогорічний досвід проведення національного мультипредметного тесту, — цитує «Укрінформ» Єрмоличева.

Він підтвердив, що попри те, що в країні триває дискусія щодо проведення ЗНО, кошти на його проведення передбачені бюджетом.

Нині в країні триває дискусія: бути чи не бути ЗНО. Ми ж передбачили різні варіанти. Тож 215 млн грн на проведення зовнішнього незалежного оцінювання в бюджеті є. Ми навіть в умовах невизначеності намагалися спрацювати на випередження, щоб потім не було звинувачень у тому, що Мінфін, мовляв, «не запланував кошти на ЗНО», тому його й не проводитимемо, — наголосив заступник міністра фінансів.

Раніше стало відомо, що випускників, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/23 навчальному році, можуть звільнити від проходження державної підсумкової атестації. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів.

Уряд також зробив крок до проведення НМТ у 2023 році, бо схвалив проект закону, який дозволить МОН провести вступну кампанію за аналогією із 2022 роком та організувати вступ до вишів у 2023 році за результатами мультипредметного тесту (НМТ). Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У законопроекті встановлено, що прийом на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра буде проведений в особливому порядку, що буде визначений МОН.

Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік, — зазначив Мельничук.

Міністерство освіти і науки розглядає проведення національного мультипредметного тесту як альтернативу традиційному ЗНО у 2023 році. Причиною відмови від ЗНО у відомстві називали перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливість охоплення тестуванням потенційних вступників до українських університетів, які тимчасово перебувають за кордоном.

У МОН раніше стверджували, що НМТ збереже довіру до вступної кампанії та забезпечить безпекову за рахунок використання технологічних рішень.