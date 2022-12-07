Темнее всего в восьми регионах — Зеленский сделал заявление об отключении света

https://racurs.ua/n177574-temnee-vsego-v-vosmi-regionah-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-otkluchenii-sveta.html

Ракурс

Українську енергетику — таку, як вона була до повномасштабного вторгнення — відновити зараз неможливо.

Тому в містах будуть продовжувати стабілізаційні відключення, повідомив у вечірньому зверненні до нації 7 грудня президент України Володимир Зеленський.

Найбільше відключень електроенергії у Києві та області, на Львівщині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та Закарпатті.

В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей: зимовий період Україна проходитиме з графіками обмеження споживання електроенергії.

Внаслідок ракетних атак 5 грудня є значні пошкодження в енергосистемах окремих регіонів.

Всього російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, внаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність.

Дефіцит електроенергії, який спостерігається в енергосистемі через її пошкодження внаслідок обстрілу російським агресором, протримається до кінця березня-середини квітня, тому осінньо-зимовий період Україна проходитиме з графіками обмеження споживання.

Ситуація в регіонах

Уночі 8 грудня ДТЕК разом з «Укренерго» почнуть подавати електроенергію жителям Одеси. Жителів просять вимкнути з розеток усі прилади, якщо зараз у них немає вдома світла.