Темнее всего в восьми регионах — Зеленский сделал заявление об отключении света

Темнее всего в восьми регионах — Зеленский сделал заявление об отключении светаhttps://racurs.ua/n177574-temnee-vsego-v-vosmi-regionah-zelenskiy-sdelal-zayavlenie-ob-otkluchenii-sveta.htmlРакурс
Українську енергетику — таку, як вона була до повномасштабного вторгнення — відновити зараз неможливо.
Тому в містах будуть продовжувати стабілізаційні відключення, повідомив у вечірньому зверненні до нації 7 грудня президент України Володимир Зеленський.
Найбільше відключень електроенергії у Києві та області, на Львівщині, Житомирщині, Хмельниччині, Полтавщині, Вінниччині та Закарпатті.
В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей: зимовий період Україна проходитиме з графіками обмеження споживання електроенергії.
Внаслідок ракетних атак 5 грудня є значні пошкодження в енергосистемах окремих регіонів.
Всього російський агресор випустив по енергооб'єктах України понад 1000 ракет і снарядів, внаслідок чого енергосистемі завдано великої шкоди, проте вона зберігає свою цілісність.
Дефіцит електроенергії, який спостерігається в енергосистемі через її пошкодження внаслідок обстрілу російським агресором, протримається до кінця березня-середини квітня, тому осінньо-зимовий період Україна проходитиме з графіками обмеження споживання.
Ситуація в регіонах
Уночі 8 грудня ДТЕК разом з «Укренерго» почнуть подавати електроенергію жителям Одеси. Жителів просять вимкнути з розеток усі прилади, якщо зараз у них немає вдома світла.
Коли світло ввімкнуть — прилади потрібно вмикати по черзі, щоб не перевантажувати мережі. Ситуація наразі досить складна, тому в Одесі та області триватимуть екстрені відключення світла.
У Києві балансоутримувачі 454 будинків, які перебувають на одній лінії з критичною інфраструктурою, будуть самостійно відключатись у межах екстрених чи стабілізаційних графіків.
Ці будинки будуть відключати власноруч їх балансоутримувачі — енергетики житлово-будівельного кооперативу та управляючих компаній. Таке самостійне відключення світла дозволить зменшити кількість та тривалість відключень для всіх киян.
Ситуація з електропостачанням української столиці поліпшується, але залишаються проблеми на лівому березі Дніпра, де все ще не може повернутися до роботи один з обʼєктів генерації.
Можливе максимальне споживання у Києві зросло на 7% порівняно з учора. Зараз забезпечується орієнтовно 70% потреб житлових будинків, але все одно поки що діють екстрені відключення. Окремо згадаю лівобережний Київ. Тут побутові клієнти отримують лише до 30% від потреб, тому що до сих пір ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації. А мережі від інших джерел генерації перевантажені та не можуть передати достатньо енергії на лівобережні райони. На жаль, поки терміни відновлення нам не відомі, — повідомив генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.
Якби зараз перемога — як скоро б відновили енергетику?
Якби уявити собі, що ми сьогодні перемогли і далі відновлюємо систему, десь за 2 тижні всі споживачі жили б в спокійному графіку відключень. Себто десь 4 години на добу вони б виключалися, весь інший час електрика є, — розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.
Ще десь за 2,5−3 місяці, скоріш за все, відключення пішли б у минуле — усі б отримували електрику цілодобово, як це було до війни.
Але на повне відновлення системи до стану, в якому вона перебувала до війни, — щоб дійсно надійно зарезервувати, відновити, якісно, сучасно, з урахуванням того, що ми хочемо мати більш енергоефективну та «зелену» систему, — нам знадобиться 2,5−3 роки, — припустив Харченко.