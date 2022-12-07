Дефицит электричества в Киеве может привести к апокалипсису, Кличко предполагает проведение эвакуации

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Мер Києва Віталій Кличко каже, що кияни мають бути готовими до можливої евакуації.

Київ може втратити енерго- та водопостачання, а також тепло. Може трапитися апокаліпсис, як у Голлівудських фільмах, коли проживання у будинках стане неможливим через низьку температуру. Утім, ми боремося й робимо усе можливе, аби цього не сталося, — заявив міський голова Києва в інтерв’ю Reuters.

Він закликав киян підготувати запас продовольства та питної води, а також тримати напоготові речі та документи на випадок негайної евакуації після припинення подачі тепла. Але наразі, за його словами, потреби в евакуації немає, оскільки дефіцит електроенергії у місті становить всього 20%, і стан залишається стабільним.

Кличко припускає, що столиця України може залишитися без світла, води та тепла у зимові місяці.

Наразі дефіцит електроенергії відносно невисокий, тому евакуювати жителів із Києва потреби поки немає, сказав Кличко. Однак якщо дефіцит електрики зберігатиметься за нульової температури, то влада змушена буде відкачати воду із систем опалення в деяких районах міста.

Наразі ми підготували близько 500 автономних пунктів обігріву, але для міста з населенням 3 млн 500 точок — це ніщо, — сказав Кличко.

За його словами, місту потрібні обігрівачі та акумулятори.