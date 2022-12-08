Красный Крест получил доступ к украинским военнопленным

https://racurs.ua/n177587-krasnyy-krest-poluchil-dostup-k-ukrainskim-voennoplennym.html

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Червоний Хрест минулого тижня відвідав українських військовополонених, яких незаконно утримує росія, наступний візит запланований на цей тиждень.

Про це повідомляють прес-служба Червоного Хреста, російська служба BBC, президентка Червоного Хреста Мір’яна Споляріч в Twitter.

Минулого тижня МКЧХ здійснив один дводенний візит до українських військовополонених, ще один відбудеться цього тижня. Представники МКЧХ перевірили умови утримання та лікування військовополонених та доставили полоненим засоби особистої гігієни, ковдри, теплий одяг і книги. МКХЧ також зв’язався з сім’ями полонених, щоб передати новини від їхніх близьких.

BBC пише, що раніше окупаційна адміністрація на захоплених територіях сходу України перешкоджала доступу міжнародних спостерігачів до місць утримання українських полонених.

Сьогодні я зустрінуся з людьми в Миколаєві та Херсонській області, які переживають жахливу зиму, і познайомлюся з командами, які працюють, щоб допомагати, — написала 8 грудня президентка Червоного Хреста Мір’яна Споляріч.

Споляріч назвала візити до військовополорнених важливим кроком для «збереження людяності серед жорстокості міжнародного збройного конфлікту». Вона очікує, що ці візити призведуть до більш регулярного доступу до військовополонених.

Нагадаємо, 13 жовтня в Офісі президента України поставили «безальтернативну вимогу» МКХЧ протягом трьох днів направити місію до колонії в окупованій Оленівці, де утримуються українські полонені.