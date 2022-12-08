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ВСУ взяли в плен россиянина, приехавшего “заработать денег”

ВСУ взяли в плен россиянина, приехавшего «заработать денег» (ВИДЕО)

8 дек 2022, 16:59
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Захисники України взяли в полон російського окупанта з Краснодарського краю, який приїхав вбивати українців заради грошей. Як свідчить відео з місця подій, окупант під час розмови із солдатами Збройних сил України зізнався, що приїхав підзаробити, а після потрапляння у полон навіть навчився розуміти українську мову.





Прийшов за контрактом… Грошей заробити, — вказав окупант.

Источник: Ракурс


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