ВСУ взяли в плен россиянина, приехавшего “заработать денег”

https://racurs.ua/n177590-vsu-vzyali-v-plen-rossiyanina-priehavshego-zarabotat-deneg-video.html

Ракурс

Захисники України взяли в полон російського окупанта з Краснодарського краю, який приїхав вбивати українців заради грошей. Як свідчить відео з місця подій, окупант під час розмови із солдатами Збройних сил України зізнався, що приїхав підзаробити, а після потрапляння у полон навіть навчився розуміти українську мову.