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Ракурс
ЗСУ взяли в полон росіянина, який приїхав “заробити грошей”

ЗСУ взяли в полон росіянина, який приїхав «заробити грошей» (ВІДЕО)

8 гру 2022, 16:59
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Захисники України взяли в полон російського окупанта з Краснодарського краю, який приїхав вбивати українців заради грошей. Як свідчить відео з місця подій, окупант під час розмови із солдатами Збройних сил України зізнався, що приїхав підзаробити, а після потрапляння у полон навіть навчився розуміти українську мову.





Прийшов за контрактом… Грошей заробити, — вказав окупант.

Джерело: Ракурс


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