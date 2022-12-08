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ЗСУ взяли в полон росіянина, який приїхав “заробити грошей”
ЗСУ взяли в полон росіянина, який приїхав «заробити грошей» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177590-zsu-vzyaly-v-polon-rosiyanyna-yakyy-pryyihav-zarobyty-groshey-video.htmlРакурс
Захисники України взяли в полон російського окупанта з Краснодарського краю, який приїхав вбивати українців заради грошей. Як свідчить відео з місця подій, окупант під час розмови із солдатами Збройних сил України зізнався, що приїхав підзаробити, а після потрапляння у полон навіть навчився розуміти українську мову.
Прийшов за контрактом… Грошей заробити, — вказав окупант.
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