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Американські прокурори звинувачували Бута у продажі зброї «Аль-Каїді», талібам, африканським ватажкам та колумбійським повстанцям.
США и россия обменялись заключенными — Америка вернула баскетболистку, рф — торговца оружием
США и россия обменялись заключенными — Америка вернула домой баскетболистку, рф — торговца оружиемhttps://racurs.ua/n177592-ssha-i-rossiya-obmenyalis-zakluchennymi-amerika-vernula-domoy-basketbolistku-rf-torgovca.htmlРакурс
Американську баскетболістку Бріттні Грайнер, засуджену в росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків, обміняли на росіянина Віктора Бута, який відбував покарання за торговлю зброєю.
Про це повідомляє джерело CNN. МЗС РФ підтвердило, що обмін відбувся. Процедура відбулася в аеропорту Абу-Дабі. Бут вже повернувся до росії, уточнили у відомстві.
Про можливість такого обміну ЗМІ писали з посиланням на джерела ще літа цього року.
Грайнер перебуває в літаку, який прямує до США, повідомив президент країни Джо Байден. Американський лідер, віце-президент США та дружина Грайнер Шерелл поговорили з баскетболісткою телефоном. Байден, як повідомляють ЗМІ, незабаром має виступити з промовою щодо обміну.
Як зазначає телеканал, ще одного американця — Пола Уїлана, засудженого в рф за звинуваченням у шпигунстві, — до процедури обміну не включили. Його адвокат повідомив, що американець залишається в колонії, обговорення питання щодо його обміну триває.
Історія Грайнер
У 2022 році 31-річна американська баскетболістка визнала себе винною у зберіганні наркотиків, але відкинула звинувачення у їхньому навмисному ввезенні до росії.
Я хотіла б визнати себе винною, ваша честь. Але наміру не було. Я не хотіла порушувати закон, — тихо промовила Грайнер англійською, після чого її слова були перекладені для судді російською. — «Я хотіла б дати свої свідчення пізніше. Мені потрібен час, щоб підготуватися.
Грайнер до літа 2022 року відкидала всі звинувачення. Відповідно до статті, їй загрожувало до 10 років в’язниці. Вона перебувала під вартою у росії від лютого, коли її арештували при проходженні митниці в московському аеропорту Шереметьєво. Митники виявили в її багажі вейп-картриджі, що містять гашишне масло, яке заборонене в росії.
Грайнер, центрова клубу «Фенікс Мерк’юрі» у Національній жіночій баскетбольній асоціації (WNBA), грала за «УГМК Єкатеринбург» у російській жіночій баскетбольній прем'єр-лізі, щоб збільшити свій дохід у міжсезоння WNBA, як і кілька інших баскетболісток із США.
Перше засідання суду над Грайнер відбулося 1 липня. 4 липня, у День незалежності США, баскетболістка у записці, написаній від руки, звернулася до президента Байдена з проханням активізувати зусилля щодо повернення її додому.
Я розумію, що ви зайняті вирішенням дуже важливих проблем, але, будь ласка, не забувайте про мене та інших американських затриманих…, — написала Грайнер. — Будь ласка, зробіть усе можливе, щоби повернути нас додому. — Сидячи тут, у російській в’язниці, наодинці зі своїми думками і без захисту своєї дружини, сім’ї, друзів, олімпійської футболки або будь-яких досягнень, я боюся, що можу залишитися тут назавжди.
6 липня президент Байден зателефонував дружині баскетболістки, Шеріл Грайнер, яка активно займається кампанією зі звільнення Бріттні. Байден запевнив її, що його адміністрація працює над тим, щоб добитися якнайшвидшого звільнення зірки баскетболу з російської в’язниці, назвавши її затримання за звинуваченням у вживанні наркотиків «неприпустимим».
Держдепартамент, а також багато американських зірок і спортсменів, закликали російську владу звільнити Грайнер, яка, на їхню думку, була незаконно затримана.
Її арешт у лютому викликав побоювання, що Москва може використати затримання дворазової олімпійської чемпіонки для переговорів про звільнення росіян, які перебувають під вартою у США.
Історія Бута
Віктор Бут був заарештований у Таїланді в березні 2008 року, де, як вважають США, він мав намір укласти угоду з продажу зброї «Революційним збройним силам Колумбії» (FARC). У листопаді 2010 року росіянина екстрадували до Нью-Йорку, де йому були пред’явлені обвинувачення.
Слухання у справі Бута почалися 12 жовтня 2011 року. У ході слухань перед присяжними виступили сім свідків звинувачення. Захист своїх свідків не надавав. Бут від давання свідчень відмовився і отримав 25 років тюрми.
Колишній офіцер військово-повітряних сил СРСР, громадянин росії Бут називає себе підприємцем, тоді як американські прокурори вважають його злочинцем, який продавав зброю різним повстанським групам на кількох континентах.
Сам Бут нічого не говорив після того, як таїландський суддя прочитав вирок про його екстрадицію.
Офіційна Росія теж називала це рішення нелегальним і обіцяла визволити Бута з-під арешту.
Американські прокурори звинувачували Бута у продажі зброї «Аль-Каїді», талібам, африканським ватажкам та колумбійським повстанцям.
Його заарештували в березні 2008 року в Таїланді внаслідок спецоперації, коли працівники спецслужб зіграли роль покупців зброї.
Бут розпочав свою кар'єру тоді, коли розпадався Радянський Союз. Використовуючи військово-транспортні літаки, про котрі позабували, Бут розбудував перевізний бізнес. Міцні «Антонови» та «Ільюшини» без проблем могли приземлятися в ненадійних аеропортах Африки.
Головним товаром цього бізнесу стала зброя, яку Бут нібито продавав різним африканським групам. ООН назвала його постачальником зброї ліберійському президентові Чарльзу Тейлорові, який зараз сидить на лаві підсудних за звинуваченнями у воєнних злочинах.
У західній пресі було багато написано про те, що Бут також продавав зброю терористичним угрупованням. Подейкують, що він озброїв обидві воюючі сторони громадянської війни в Анголі, його клієнтами були Лівія, Судан, Демократична Республіка Конго та інші країни.
2005 року з’явився голлівудський фільм «Володар війни» (Lord of War, у дубльованій версії «Збройний барон»), в якому американський актор Ніколас Кейдж грає торговця зброї Юрія Орлова. Одним із головних прототипів цього героя був саме Бут.
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