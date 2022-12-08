США і росія обмінялися в’язнями — Америка повернула додому баскетболістку, рф — торговця зброєю

https://racurs.ua/ua/n177592-ssha-i-rosiya-obminyalysya-v-yaznyamy-ameryka-povernula-torgovcya-zbroieu-rf-basketbolistku.html

Ракурс

Американську баскетболістку Бріттні Грайнер, засуджену в росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків, обміняли на росіянина Віктора Бута, який відбував покарання за торговлю зброєю.

Про це повідомляє джерело CNN. МЗС РФ підтвердило, що обмін відбувся. Процедура відбулася в аеропорту Абу-Дабі. Бут вже повернувся до росії, уточнили у відомстві.

Про можливість такого обміну ЗМІ писали з посиланням на джерела ще літа цього року.

Грайнер перебуває в літаку, який прямує до США, повідомив президент країни Джо Байден. Американський лідер, віце-президент США та дружина Грайнер Шерелл поговорили з баскетболісткою телефоном. Байден, як повідомляють ЗМІ, незабаром має виступити з промовою щодо обміну.

Як зазначає телеканал, ще одного американця — Пола Уїлана, засудженого в рф за звинуваченням у шпигунстві, — до процедури обміну не включили. Його адвокат повідомив, що американець залишається в колонії, обговорення питання щодо його обміну триває.