ЕС не утвердил присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской зоне

https://racurs.ua/n177593-es-ne-utverdil-prisoedinenie-bolgarii-i-rumynii-k-shengenskoy-zone.html

Ракурс

Очільники МВС країн Європейського Союзу не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії.

Про це повідомляє портал Digi24.

Проти вступу Румунії і Болгарії до зони Шенгену проголосували Австрія і Нідерланди. В Амстердамі уточнили, що не виступають проти Бухаресту, а лише проти Софії, але оскільки ухвалювалися два окремі рішення, одне щодо Хорватії, друге — щодо Болгарії і Румунії, то їхній голос також був проти.

Шенгенська зона розширюється вперше за понад десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року! — йдеться у Twitter чеського головування в Раді ЄС.

Глава МВС Чехії Віт Ракушан вважає, що Румунія і Болгарія готові стати членами Шенгенської зони.

Я вдячний цим країнам за всю роботу, яку вони зробили протягом останнього року і місяця. Я переконаний, що їхній час прийде скоро, — сказав політик.

Єврокомісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон заявила, що Єврокомісія продовжить працювати над тим, щоб ці країни все ж приєдналися до Шенгену якомога швидше.