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В районе авиабазы оккупированного Бердянска прогремело 18 взрывов
В районе авиабазы оккупированного Бердянска прогремело 18 взрывовhttps://racurs.ua/n177594-v-rayone-aviabazy-okkupirovannogo-berdyanska-progremelo-18-vzryvov.htmlРакурс
Низка вибухів прогриміла в районі аеропорту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Там базувалася військова техніка російських загарбників. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали 8 грудня.
На авіабазі окупованого міста пролунало, за різними повідомленнями, від 15 до 18 вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.
На авіабазі в Бердянську прогриміли три потужні вибухи, а за ними ще 15 менших сил. Це спричинило масштабну пожежу, — заявила голова Бердянської МВА Вікторія Галіцина, пише Суспільне.
Майже всі швидкі та пожежні машини, які є у місті, виїхали на місце події.
Інцидент нібито стався близько 11.00. Окупанти вивозили автобусами поранених на Бердянську косу, де вони раніше облаштували госпіталь.
Нагадаємо, сьогодні вранці в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи.
Раніше у Бердянську підірвали колаборанта Павла Іщука.
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