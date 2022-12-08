В районі авіабази окупованого Бердянська прогриміло 18 вибухів

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Низка вибухів прогриміла в районі аеропорту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області. Там базувалася військова техніка російських загарбників. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали 8 грудня.

На авіабазі окупованого міста пролунало, за різними повідомленнями, від 15 до 18 вибухів, після чого спалахнула масштабна пожежа.

На авіабазі в Бердянську прогриміли три потужні вибухи, а за ними ще 15 менших сил. Це спричинило масштабну пожежу, — заявила голова Бердянської МВА Вікторія Галіцина, пише Суспільне.

Майже всі швидкі та пожежні машини, які є у місті, виїхали на місце події.

Інцидент нібито стався близько 11.00. Окупанти вивозили автобусами поранених на Бердянську косу, де вони раніше облаштували госпіталь.

Нагадаємо, сьогодні вранці в тимчасово окупованому Севастополі пролунали гучні вибухи.

Раніше у Бердянську підірвали колаборанта Павла Іщука.