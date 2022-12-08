СБУ нашла в епархиях УПЦ МП паспорта рф, флаг лднр и молитвы за рф

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Служба безпеки України знайшла під час обшуків в єпархіях УПЦ московського патріархату російські паспорти у священиків, прапор «новоросії», перепустки «федеральних радників рф», молитви за росію та вкрадену з будинку почесного консула Литви колекцію ікон.

Ці знахідки СБУ виявила під час обшуків у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях. У священиків УПЦ МП з Херсону правоохоронці знайшли російські паспорти, а настоятель Успенського собору був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох областей України. Він встиг виїхати за кілька днів до звільнення міста.

На території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії та скиту в Житомирській області викрили екс-кримінальників, які підтримують звʼязок з абонентами рф. Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайшли тексти молитов за росію та російські «підручники», у яких вихваляють кремлівський режим.

Нагадаємо, у листопаді СБУ провела низку обшуків у храмах, монастирях і лаврах УПЦ МП, зокрема в Києво-Печерській. Обшуки почалися після скандалу через молебень у Києво-Печерській лаврі, під час якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над россиею, пробуждается Матушка-Русь». Згодом СБУ провела обшуки в монастирях на Закарпатті, у Мукачівській та Івано-Франківській єпархіях, Почаївській духовній семінарії та в Тернопільській єпархії. Під час обшуків вдалося виявити численні докази проросійської пропаганди та ймовірної співпраці представників УПЦ МП з росією. Президент Володимир Зеленський заявив, що РНБО просить заборонити діяльність УПЦ МП в Україні.