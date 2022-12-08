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Надо супергероем быть, чтобы из Украины вернуться — заявил солдат рф жене

Надо супергероем быть, чтобы из Украины вернуться — заявил солдат рф жене (ВИДЕО)

8 дек 2022, 18:22
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Військовослужбовець армії росії обговорює з дружиною безперспективність російської армії в подальшому протистоянні. Аудіозапис розмови оприлюднило 8 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.





Треба таким супергероєм бути, щоб звідтіля повернутися, з цієї *бучої України, — скаржиться солдат рф.

Його дружина заявила, що по телевізору показували військовослужбовців, які повернулися додому на ротацію. Проте солдат рф не вірить у таку перспективу.

Источник: Ракурс


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