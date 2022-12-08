Надо супергероем быть, чтобы из Украины вернуться — заявил солдат рф жене

https://racurs.ua/n177596-nado-supergeroem-byt-chtoby-iz-ukrainy-vernutsya-zayavil-soldat-rf-jene-video.html

Ракурс

Військовослужбовець армії росії обговорює з дружиною безперспективність російської армії в подальшому протистоянні. Аудіозапис розмови оприлюднило 8 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Треба таким супергероєм бути, щоб звідтіля повернутися, з цієї *бучої України, — скаржиться солдат рф.

Його дружина заявила, що по телевізору показували військовослужбовців, які повернулися додому на ротацію. Проте солдат рф не вірить у таку перспективу.