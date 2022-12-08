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Треба супергероєм бути, щоб з України повернутися — каже солдат рф дружині
Треба супергероєм бути, щоб з України повернутися — каже солдат рф дружині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177596-treba-supergeroiem-buty-schob-z-ukrayiny-povernutysya-kaje-soldat-rf-drujyni-video.htmlРакурс
Військовослужбовець армії росії обговорює з дружиною безперспективність російської армії в подальшому протистоянні. Аудіозапис розмови оприлюднило 8 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Треба таким супергероєм бути, щоб звідтіля повернутися, з цієї *бучої України, — скаржиться солдат рф.
Його дружина заявила, що по телевізору показували військовослужбовців, які повернулися додому на ротацію. Проте солдат рф не вірить у таку перспективу.
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