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Треба супергероєм бути, щоб з України повернутися — каже солдат рф дружині

Треба супергероєм бути, щоб з України повернутися — каже солдат рф дружині (ВІДЕО)

8 гру 2022, 18:22
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Військовослужбовець армії росії обговорює з дружиною безперспективність російської армії в подальшому протистоянні. Аудіозапис розмови оприлюднило 8 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України.





Треба таким супергероєм бути, щоб звідтіля повернутися, з цієї *бучої України, — скаржиться солдат рф.

Його дружина заявила, що по телевізору показували військовослужбовців, які повернулися додому на ротацію. Проте солдат рф не вірить у таку перспективу.

Джерело: Ракурс


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