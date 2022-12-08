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В Киеве дерусифицировали бульвар Дружбы Народов и свыше 30 улиц - список
В Киеве дерусифицировали бульвар Дружбы Народов и свыше 30 улиц — списокhttps://racurs.ua/n177598-v-kieve-derusificirovali-bulvar-drujby-narodov-i-svyshe-30-ulic-spisok.htmlРакурс
Київська міська рада 8 грудня затвердила перейменування 32 вулиць, провулків та бульварів у столиці.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського, — йдеться у повідомленні.
Кличко зазначив, що в столиці вже перейменували 237 міських об'єктів. У листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці.
Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня — також близько 40 вулиць. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.
У четвер підтримали такий список перейменувань.
У Голосіївському районі:
вулицю Холмогорську — на вулицю Володимира Самійленка;
провулок Василя Жуковського — на провулок Леопольда Ященка;
вулицю Маршала Говорова — на вулицю Генерала Момота.
У Дарницькому районі:
провулок Енгельса — на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
провулок Тургенєва — на провулок Олександра Барвінського;
вулицю Енгельса — на вулицю Опанаса Сластіона.
У Деснянському районі:
вулицю Кутузова — на вулицю Івана Кожедуба;
вулицю Суворова — на вулицю Сергія Котенка;
вулицю Академіка Курчатова — на вулицю Ореста Левицького.
У Печерському районі:
вулицю Миколи Раєвського — на вулицю Павла Загребельного;
бульвар Дружби Народів — на бульвар Миколи Міхновського.
У Подільському районі:
провулок Одоєвського — на провулок Олександра Воїнова;
вулицю Достоєвського — на вулицю Енді Воргола;
вулицю Орську — на вулицю Василя Мови.
У Святошинському районі:
вулицю Пришвіна — на вулицю Івана Труша;
вулицю Михайла Свєтлова — на вулицю Олександра Дорошкевича;
вулицю Василя Алексухіна — на вулицю Степана Чобану;
вулицю Генерала Авдєєнка — на вулицю Геннадія Матуляка;
вулицю Генерала Потапова — на вулицю Василя Доманицького;
вулицю Яснополянську — на вулицю Клима Чурюмова;
вулицю Сім’ї Сосніних — на вулицю Івана Дзюби.
У Солом’янському районі:
вулицю Уляни Громової — на вулицю Катерини Ступницької;
вулицю Юліуса Фучика — на вулицю Карела Чапека;
вулицю Зої Космодем’янської — на вулицю Софії Галечко;
вулицю Металістів — на вулицю Михайла Брайчевського;
вулицю Качалова — на вулицю Володимира Качали.
У Шевченківському районі:
вулицю Тешебаєва — на вулицю Олександра Бринжали;
вулицю Толбухіна — на вулицю Василя Данилевича;
провулок Криловського — на провулок Архітектора Івана Зарудного;
провулок Толбухіна — на провулок Михайла Ялового;
вулицю Академіка Грекова — на вулицю Родини Глаголєвих;
вулицю Кирпоноса — на вулицю Всеволода Петріва.
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