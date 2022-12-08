Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве дерусифицировали бульвар Дружбы Народов и свыше 30 улиц - список

В Киеве дерусифицировали бульвар Дружбы Народов и свыше 30 улиц — список

8 дек 2022, 18:59
999

Київська міська рада 8 грудня затвердила перейменування 32 вулиць, провулків та бульварів у столиці.





Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського, — йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що в столиці вже перейменували 237 міських об'єктів. У листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці.

Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня — також близько 40 вулиць. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

У четвер підтримали такий список перейменувань.

У Голосіївському районі:

  • вулицю Холмогорську — на вулицю Володимира Самійленка;

  • провулок Василя Жуковського — на провулок Леопольда Ященка;

  • вулицю Маршала Говорова — на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

  • провулок Енгельса — на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

  • провулок Тургенєва — на провулок Олександра Барвінського;

  • вулицю Енгельса — на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

  • вулицю Кутузова — на вулицю Івана Кожедуба;

  • вулицю Суворова — на вулицю Сергія Котенка;

  • вулицю Академіка Курчатова — на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

  • вулицю Миколи Раєвського — на вулицю Павла Загребельного;

  • бульвар Дружби Народів — на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

  • провулок Одоєвського — на провулок Олександра Воїнова;

  • вулицю Достоєвського — на вулицю Енді Воргола;

  • вулицю Орську — на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

  • вулицю Пришвіна — на вулицю Івана Труша;

  • вулицю Михайла Свєтлова — на вулицю Олександра Дорошкевича;

  • вулицю Василя Алексухіна — на вулицю Степана Чобану;

  • вулицю Генерала Авдєєнка — на вулицю Геннадія Матуляка;

  • вулицю Генерала Потапова — на вулицю Василя Доманицького;

  • вулицю Яснополянську — на вулицю Клима Чурюмова;

  • вулицю Сім’ї Сосніних — на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

  • вулицю Уляни Громової — на вулицю Катерини Ступницької;

  • вулицю Юліуса Фучика — на вулицю Карела Чапека;

  • вулицю Зої Космодем’янської — на вулицю Софії Галечко;

  • вулицю Металістів — на вулицю Михайла Брайчевського;

  • вулицю Качалова — на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

  • вулицю Тешебаєва — на вулицю Олександра Бринжали;

  • вулицю Толбухіна — на вулицю Василя Данилевича;

  • провулок Криловського — на провулок Архітектора Івана Зарудного;

  • провулок Толбухіна — на провулок Михайла Ялового;

  • вулицю Академіка Грекова — на вулицю Родини Глаголєвих;

  • вулицю Кирпоноса — на вулицю Всеволода Петріва.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров