У Києві дерусифікували бульвар Дружби Народів і понад 30 вулиць - список

https://racurs.ua/ua/n177598-u-kyievi-derusyfikuvaly-bulvar-drujby-narodiv-i-ponad-30-vulyc-spysok.html

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Київська міська рада 8 грудня затвердила перейменування 32 вулиць, провулків та бульварів у столиці.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Депутати Київради на сьогоднішньому засіданні перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського, — йдеться у повідомленні.

Кличко зазначив, що в столиці вже перейменували 237 міських об'єктів. У листопаді Київрада дерусифікувала 12 вулиць столиці.

Наприкінці жовтня депутати підтримали перейменування понад 40 вулиць. На початку вересня — також близько 40 вулиць. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста перейменували на вулицю Князів Острозьких. А наприкінці серпня депутати перейменували 95 київських вулиць, площ та провулків.

У четвер підтримали такий список перейменувань.

У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську — на вулицю Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського — на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова — на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

провулок Енгельса — на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва — на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса — на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

вулицю Кутузова — на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова — на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова — на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського — на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів — на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

провулок Одоєвського — на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського — на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську — на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна — на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова — на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна — на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка — на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова — на вулицю Василя Доманицького;

вулицю Яснополянську — на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім’ї Сосніних — на вулицю Івана Дзюби.

У Солом’янському районі:

вулицю Уляни Громової — на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика — на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем’янської — на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів — на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова — на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі: