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Ракурс
Спецназ ВСУ ударил по КПП оккупантов

Спецназ ВСУ ударил по КПП оккупантов (ВИДЕО)

8 дек 2022, 21:20
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Воїни першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили контрольний пункт російських окупантів.





Відеозапис успішної атаки був зроблений з безпілотника. Бійці опублікували його у соцмережах.

Привіти рашистам від бійців Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 8 грудня у Телеграм.

Судячи із відео, КПП окупантів був знищений керованою ракетою.

Источник: Ракурс


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