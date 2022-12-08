Спецназ ВСУ ударил по КПП оккупантов

https://racurs.ua/n177605-specnaz-vsu-udaril-po-kpp-okkupantov-video.html

Ракурс

Воїни першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили контрольний пункт російських окупантів.

Відеозапис успішної атаки був зроблений з безпілотника. Бійці опублікували його у соцмережах.

Привіти рашистам від бійців Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 8 грудня у Телеграм.

Судячи із відео, КПП окупантів був знищений керованою ракетою.