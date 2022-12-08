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Спецназ ВСУ ударил по КПП оккупантов
Спецназ ВСУ ударил по КПП оккупантов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n177605-specnaz-vsu-udaril-po-kpp-okkupantov-video.htmlРакурс
Воїни першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України, знищили контрольний пункт російських окупантів.
Відеозапис успішної атаки був зроблений з безпілотника. Бійці опублікували його у соцмережах.
Привіти рашистам від бійців Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна, — йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 8 грудня у Телеграм.
Судячи із відео, КПП окупантів був знищений керованою ракетою.
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