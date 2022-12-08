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Ракурс
На Харьковщине прогремели взрывы — россияне попали в жилой дом, есть раненые

На Харьковщине прогремели взрывы — россияне попали в жилой дом, есть раненые

8 дек 2022, 21:50
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У Харкові ввечері 8 грудня пролунали вибухи. У місті та області була оголошена повітряна тривога. Згодом стало відомо, що армія воєнних злочинців рф обстріляла Харківщину, внаслідок чого було пошкоджено приватний житловий будинок.





Російські окупанти влучили у приватний будинок в Харківському районі, виникла пожежа в приватному домоволодінні. На жаль, є постраждалий чоловік, — повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За даними ЗМІ, окупанти застосували комплекси С-300. Зараз на місці влучання працюють профільні служби.

Источник: Ракурс


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