ВСУ ударили по пунктам управления и 11 районам концентрации сил рф – Генштаб

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Збройні сили України впродовж доби вразили вісім пунктів управління армії воєнних злочинців росії, 11 районів зосередження ворога, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів загарбників. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

За той же час противник завдав п’ять ракетних і три авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них — Бердичі, Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торське і Григорівка на Донеччині.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон.

ЗСУ також знищили три склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі «Токмацького протитуберкульозного диспансеру» шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.