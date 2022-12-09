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Сколько украинцев въехало в Польшу с 24 февраля, сообщила Варшава

Сколько украинцев въехало в Польшу с 24 февраля, сообщила Варшава

9 дек 2022, 12:45
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З першого дня повномасштабної війни росії проти України до Польщі прибуло майже 8 млн 300 тис. осіб з України.





Про це у п’ятницю, 9 грудня, повідомила у Твіттер Прикордонна служба Польщі.

Впродовж 8 грудня кордон із Польщею перетнуло понад 23 тис. осіб з України.

Окрім цоьго, з 24 лютого з Польщі в Україну, натомість, виїхали майже 6 млн 500 тис. осіб, з яких понад 19 тис. — 8 грудня.

Прикордонна служба Польщі також 8 грудня поінформувала про те, що у 2022 році в середньому на польському кордоні було оформлено 102 тис. 500 подорожуючих на день, що майже вдвічі більше, аніж роком раніше. Прикордонний трафік збільшився на понад 97%.

Нагадаємо, що 9 грудня — це 289-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному збройному вторгненню.

Источник: Ракурс


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