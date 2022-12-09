Скільки українців в’їхало до Польщі з 24 лютого, повідомили у Варшаві

https://racurs.ua/ua/n177620-skilky-ukrayinciv-v-yihalo-do-polschi-z-24-lutogo-povidomyly-u-varshavi.html

Ракурс

З першого дня повномасштабної війни росії проти України до Польщі прибуло майже 8 млн 300 тис. осіб з України.

Про це у п’ятницю, 9 грудня, повідомила у Твіттер Прикордонна служба Польщі.

Впродовж 8 грудня кордон із Польщею перетнуло понад 23 тис. осіб з України.

Окрім цоьго, з 24 лютого з Польщі в Україну, натомість, виїхали майже 6 млн 500 тис. осіб, з яких понад 19 тис. — 8 грудня.

Прикордонна служба Польщі також 8 грудня поінформувала про те, що у 2022 році в середньому на польському кордоні було оформлено 102 тис. 500 подорожуючих на день, що майже вдвічі більше, аніж роком раніше. Прикордонний трафік збільшився на понад 97%.

Нагадаємо, що 9 грудня — це 289-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному збройному вторгненню.