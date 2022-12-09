Россию ждет много неприятных сюрпризов и неожиданностей - Данилов о зиме

https://racurs.ua/n177621-rossiu-jdet-mnogo-nepriyatnyh-surprizov-i-neojidannostey-danilov-o-zime.html

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про те, якою буде зима в Україні.

Ця зима буде складною, але ми пройдемо її з честю, а весна буде переможною для України, — вказав чиновник в ефірі ток-шоу «Говорить Великий Львів» 8 грудня.

Він наголосив, що завдяки відвазі українських воїнів та підтримці населення ворог змінює свої плани, намагаючись зробити паузу у війні, щоб накопичити сили та переформатуватися. Спочатку лунали гучні заяви про завершення війни проти України за три дні, потім — до сьомого березня. Багато країн вірили у ці плани кремля, — нагадав Данілов.

Збройні сили України, наголосив він, «не робитимуть пауз на полі бою ані влітку, ані взимку, ані в будь-яку пору року чи час доби».

Українцям треба виганяти російську мерзоту зі своєї території, щоб почати розбудовувати вільну незалежну країну, — додав секретар РНБО.

Він зазначив, що у тилу ворога працюють команди українських патріотів, тому на окупантів чекають багато неприємних сюрпризів та несподіванок. Данілов також вказав, що на ракетний терор росія отримає відповідь.