Суд отправил под ночной арест митрополита из окружения патриарха Кирилла

https://racurs.ua/n177632-sud-otpravil-pod-nochnoy-arest-mitropolita-iz-okrujeniya-patriarha-kirilla.html

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Суд відправив під нічний арешт єпископа УПЦ МП Іосафа за підозрою у розпалюванні ворожнечі.

Колишній митрополит Кіровоградської єпархії, а згодом вікарій Київської УПЦ МП Іосаф (Петро Губень) входив до найближчого оточення предстоятеля рпц кирила. Іосаф поширював проросійські погляди в регіоні, повідомила 9 грудня УП.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили документи, які є доказами листування Іосафа із московськими кураторами. У вилученій літературі ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

2 грудня СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму. Тоді силовики розповіли, що митрополит Іоасаф входить до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координує поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Україна — на крок ближче до заборони Московського патріархату в Україні, вважає нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.