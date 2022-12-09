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Суд відправив під нічний арешт митрополита з оточення патріарха рпц Кирила

Суд відправив під нічний арешт митрополита з оточення патріарха рпц Кирила

9 гру 2022, 17:03
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Суд відправив під нічний арешт єпископа УПЦ МП Іосафа за підозрою у розпалюванні ворожнечі.





Колишній митрополит Кіровоградської єпархії, а згодом вікарій Київської УПЦ МП Іосаф (Петро Губень) входив до найближчого оточення предстоятеля рпц кирила. Іосаф поширював проросійські погляди в регіоні, повідомила 9 грудня УП.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили документи, які є доказами листування Іосафа із московськими кураторами. У вилученій літературі ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим.

2 грудня СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ МП, який виправдовував захоплення Криму. Тоді силовики розповіли, що митрополит Іоасаф входить до найближчого оточення московського патріарха кирила, з яким координує поширення прокремлівських поглядів в регіоні.

Україна — на крок ближче до заборони Московського патріархату в Україні, вважає нардеп «Голосу» Ярослав Железняк.

Годину тому парламентський комітет гуманітарної політики на своєму засіданні рекомендував Раді підтримати законопроект № 8221. Цей законопроект має назву «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» і передбачає фактичну заборону Московського патріархату в Україні, — написав нардеп у своїх соцмережах.

Джерело: Ракурс


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