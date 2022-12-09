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Ракурс
путин вынул дубинку - рф может включить в доктрину превентивный ядерный удар

путин вынул дубинку — рф может включить в доктрину превентивный ядерный удар

9 дек 2022, 19:54
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володимир путін, президент рф і воєнний злочинець, заявив, що росія може розглянути питання про офіційне включення до своєї військової доктрини можливості завдання першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника.





Ми думаємо про це, — сказав президент Московії журналістам після саміту в Киргизстані, повідомляє Bloomberg.

Якщо ми говоримо про удар, що обеззброює, можливо, нам слід подумати про використання підходів наших американських партнерів, — цитує видання президента рф.

У російських медіа ця цитата прозвучала не так точно:

Якщо вже й говорити про цей удар, що обеззброює, то, можливо, подумати про те, щоб взяти на озброєння напрацювання наших американських партнерів, їхні ідеї забезпечення своєї безпеки. Просто думаємо над цим, ніхто ж не соромиться, коли говорить про це вголос у попередні часи та роки.

Це вже другий коментар путіна щодо ядерної загрози за тиждень. Раніше він заявив, що ризик атомної війни зростає і назвав арсенал росії «стримуючим фактором».

Нагадаємо, доктрина рф наразі передбачає використання ядерної зброї як крайній захід у разі загрози існуванню держави.

«Ракурс» повідомляв, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від щорічної зустрічі з президентом росії володимиром путіним після того, як той пригрозив застосувати ядерну зброю у війні в Україні.

Источник: Ракурс


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