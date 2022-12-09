Россияне фактически полностью разрушили Бахмут – Зеленский (ВИДЕО, КАРТА)

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Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті лишається важкою. Російські війська фактично повністю зруйнували Бахмут.

Окупанти фактично зруйнували Бахмут — ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни — сказав Зеленський під час відеозвернення 9 грудня.

За його словами, зараз найскладніша ситуація на фронті неподалік Бахмута, Соледара, Мар’їнки і Кремінної.

Влада Донецької області сьогодні заявила, що росія активізувалася в регіоні та веде обстріл усієї лінії фронту.

Російські війська обстріляли всю лінію фронту на Донеччині на сході України, — заявив голова ОВА Павло Кириленко.

Найзапекліші бої у п’ятницю тривали у районі міст Бахмут та Авдіївка. За словами Кириленка, російські війська також спробували просунутися в районі Лимана, який був відбитий українськими військами у листопаді.

Ситуацію у Донецькій та Луганській областях трохи раніше також описав радник Офісу президента України Олексій Арестович.