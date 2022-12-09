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Россияне фактически полностью разрушили Бахмут – Зеленский (ВИДЕО, КАРТА)
Россияне фактически полностью разрушили Бахмут — Зеленский (ВИДЕО, КАРТА)https://racurs.ua/n177645-rossiyane-fakticheski-polnostu-razrushili-bahmut-zelenskiy-video-karta.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на фронті лишається важкою. Російські війська фактично повністю зруйнували Бахмут.
Окупанти фактично зруйнували Бахмут — ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені руїни — сказав Зеленський під час відеозвернення 9 грудня.
За його словами, зараз найскладніша ситуація на фронті неподалік Бахмута, Соледара, Мар’їнки і Кремінної.
Влада Донецької області сьогодні заявила, що росія активізувалася в регіоні та веде обстріл усієї лінії фронту.
Російські війська обстріляли всю лінію фронту на Донеччині на сході України, — заявив голова ОВА Павло Кириленко.
Найзапекліші бої у п’ятницю тривали у районі міст Бахмут та Авдіївка. За словами Кириленка, російські війська також спробували просунутися в районі Лимана, який був відбитий українськими військами у листопаді.
Ситуацію у Донецькій та Луганській областях трохи раніше також описав радник Офісу президента України Олексій Арестович.
Росіяни активізували свої дії в Донецьку та Луганську. Зараз вони перебувають у дуже активній фазі спроб проведення наступальних операцій. Ми нікуди не наступаємо, а обороняємось, знищуючи піхоту та техніку противника скрізь, де він намагається просунутися, — сказав Арестович. Російські державні ЗМІ раніше сьогодні повідомляли, що центр Донецька обстріляний українською армією. Незалежних підтверджень цієї інформації немає. В умовах війни Бі-Бі-Сі не завжди може оперативно перевірити інформацію від офіційних осіб.
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