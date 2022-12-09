Прямое попадание во вражеский БТР на Сватовском направлении попало на видео

https://racurs.ua/n177649-pryamoe-popadanie-vo-vrajeskiy-btr-na-svatovskom-napravlenii-popalo-na-video.html

Ракурс

Пряме влучання у ворожий БТР на Сватівському напрямку потрапило на відео.

Втрати росіянам завдала професійна робота артилерії 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та добровольчого підрозділу «Хартія» в Луганській області.

На відео з дрона, яке оприлюднила прес-служба ОМБ, видно удар по російському БТР, а також як він згодом догорає на околиці в одному з населених пунктів Луганщини.