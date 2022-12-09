Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Прямое попадание во вражеский БТР на Сватовском направлении попало на видео
Прямое попадание во вражеский БТР на Сватовском направлении попало на видеоhttps://racurs.ua/n177649-pryamoe-popadanie-vo-vrajeskiy-btr-na-svatovskom-napravlenii-popalo-na-video.htmlРакурс
Пряме влучання у ворожий БТР на Сватівському напрямку потрапило на відео.
Втрати росіянам завдала професійна робота артилерії 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та добровольчого підрозділу «Хартія» в Луганській області.
На відео з дрона, яке оприлюднила прес-служба ОМБ, видно удар по російському БТР, а також як він згодом догорає на околиці в одному з населених пунктів Луганщини.
.
Военный преступник будет арестован, как только покинет свою страну, без срока давности — председатель Кассационного уголовного суда
Как тебе служится, с кем тебе дружится, товарищ генерал Линьков?
Россия должна быть уничтожена в том виде, в каком она существует сегодня
Киевский фронт: полковник застрелил подполковника из наградного оружия в офисе «Укргазнефти»
Загрузка...