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Ракурс
Пряме влучання у ворожий БТР на Сватівському напрямку потрапило на відео

Пряме влучання у ворожий БТР на Сватівському напрямку потрапило на відео

9 гру 2022, 22:46
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Пряме влучання у ворожий БТР на Сватівському напрямку потрапило на відео.





Втрати росіянам завдала професійна робота артилерії 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та добровольчого підрозділу «Хартія» в Луганській області.

На відео з дрона, яке оприлюднила прес-служба ОМБ, видно удар по російському БТР, а також як він згодом догорає на околиці в одному з населених пунктів Луганщини.

Джерело: Ракурс


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