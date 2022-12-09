Пряме влучання у ворожий БТР на Сватівському напрямку потрапило на відео

https://racurs.ua/ua/n177649-pryame-vluchannya-u-vorojyy-btr-na-svativskomu-napryamku-potrapylo-na-video.html

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Пряме влучання у ворожий БТР на Сватівському напрямку потрапило на відео.

Втрати росіянам завдала професійна робота артилерії 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка та добровольчого підрозділу «Хартія» в Луганській області.

На відео з дрона, яке оприлюднила прес-служба ОМБ, видно удар по російському БТР, а також як він згодом догорає на околиці в одному з населених пунктів Луганщини.