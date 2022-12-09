ЗСУ показали момент знищення 2С7 «Піон» росіян на Херсонщині — війна рф проти України

https://racurs.ua/ua/n177617-zsu-pokazaly-moment-znyschennya-2s7-pion-rosiyan-na-hersonschyni-video.html

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Збройні сили України показали момент знищення ворожої самохідної гармати росіян 2С7 «Піон» під час славетного Херсонського контрнаступу. Артилерію рф виявили й знищили військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яка входить до складу Сухопутних військ ЗСУ.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Оперативний ЗСУ» 9 грудня, який оприлюднив відео моменту ліквідації «Піона».