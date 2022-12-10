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Воздушные силы сбили 10 из 15 дронов Shahed-136. Фото:

Воздушные силы ВСУ сбили 10 из 15 «Шахедов», которыми рф атаковала Украину

10 дек 2022, 09:20
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Повітряні сили Збройних сил України ліквідували десяток ворожих дронів.





Вночі, російські окупанти атакували південь України дронами-камікадзе «Shahed-136/131» іранського виробництва. Були знищені 10 із 15 безпілотників. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що БПЛА окупантів знищили над Херсонською, Миколаївською та Одеською областями. Поцілив ворог по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів.

Повітряні сили збили 10 із 15 дронів Shahed-136. Фото: ЗСУ

А 6 грудня в Генштабі звітували про збиття 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» та ще два БПЛА, тип яких наразі не уточнений.

Нагадаємо, 9 грудня Міністерство оборони Великої Британії заявило, що країна-агресор рф, можливо, вичерпала свої запаси кількох сотень дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed і отримала поповнення.

Раніше ЗМІ повідомляли, що росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет, які планує використати у війні проти України.

Источник: Ракурс


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