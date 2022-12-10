Оккупанты ввели военную подготовку детей. Фото: poltavawave

https://racurs.ua/n177657-okkupanty-vveli-voennuu-podgotovku-detey-na-luganschine.html

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Військову підготовку дітей хочуть запровадити російські окупанти на тимчасово захоплених районах Луганської області.

Замість канікул ворог запропонував для учнів восьмих та десятих класів організувати «курс молодого бійця». Зараз пропаганда для російських військових важливіша за світло, воду чи тепло. Про це 10 грудня Луганська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

У так званій ЛНР згадали про школярів. Запропонували замість канікул для учнів 8-х та 10-х класів організувати «курс молодого бійця», — йдеться у повідомленні.

Також в ОВА зазначили, що загарбники продовжують примусову інтеграцію усіх сфер. Так, заходи підтримки для суб'єктів малого та середнього підприємництва не будуть передбачені для підприємців самопроголошеної ЛНР, які впродовж грудня не зареєструються в єдиному державному реєстрі росії.

Нагадаємо, 26 листопада в Центрі національного спротиву заявили, що російські загарбники готуються вивезти до рф 10,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області.