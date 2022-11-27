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Российское вторжение привело к гибели уже 440 детей, фото: Офис генпрокурора

440 детей стали жертвами российского вторжения в Украину (ИНФОГРАФИКА)

27 ноя 2022, 10:32
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В Україні вже 440 дітей загинули та щонайменше 851 дитина отримала поранення за час повномасштабного російського вторгнення.





Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 424;
  • Харківській області — 266;
  • Київській області — 117;
  • Миколаївській області — 77;
  • Запорізькій області — 76;
  • Херсонській області — 70;
  • Чернігівській області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Дніпропетровській області — 33.

Зокрема, зафіксовані такі факти:

  • 26 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Дніпро отримав поранення 17-річний підліток;
  • 26 листопада через обстріл окупаційними військами села Чорнобаївка Херсонської області поранено 10-річного хлопчика.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.

Источник: Ракурс


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