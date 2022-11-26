10,5 тыс. детей Луганщины рашисты готовятся вывезти в россию

Россияне продолжают похищать украинских детей

https://racurs.ua/n177194-10-5-tys-detey-luganschiny-rashisty-gotovyatsya-vyvezti-v-rossiu.html

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Російські загарбники готуються вивезти до рф 10,5 тис. дітей з тимчасово окупованих територій Луганської області.

Про це сьогодні, 26 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що окупаційна адміністрація Луганщини вже відзвітувала, що для 15 тис. дітей віком від двох до 17 років були проведені «поглиблені медичні огляди».

Завезені з росії медики зазначили в документах обстеження, що 70% з цих дітей «потребують спеціальної медичної допомоги». Саме таким заключенням росіяни прикривають депортацію дітей на територію рф, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що вивезення дітей до рф відбувається в такий спосіб:

спочатку їх поміщають у спеціалізовані оздоровчі заклади;

згодом з низки надуманих причин затримують їх повернення додому, щоб спонукати батьків приїхати до дітей;

після цього родинам забороняють повертатись на територію України.

Доприкладу, в пансіонаті «Фея-3» у м. Анапа краснодарського краю вже перебуває більше 1500 осіб з ТОТ Херсонської області. Громадян України схиляють до оформлення заявок на отримання російських паспортів та відкриття рахунків у російських банках, начебто для виплат соціальної допомоги, — зазначають у ЦНС.

Також, за інформацією ЦНС, росіяни вже завезли шість мобільних медичних пунктів на тимчасово окуповані території Херсонщини.

Це спеціалізовані вантажні автомобілі обладнані під мобільні діагностичні кабінети. Окупанти намагаються якомога швидше замінити українців на окупованих територіях на росіян, — наголошують у ЦНС.

Тож мешканців окупованих територій закликають не допускати російських лікарів до обстеження українських дітей, щоб не стати жертвою депортації.