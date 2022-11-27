Російське вторгнення призвело до загибелі вже 440 дітей, фото: Офіс генпрокурора

https://racurs.ua/ua/n177210-440-ditey-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu-infografika.html

Ракурс

В Україні вже 440 дітей загинули та щонайменше 851 дитина отримала поранення за час повномасштабного російського вторгнення.

Про це сьогодні, 27 листопада, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 424;

Харківській області — 266;

Київській області — 117;

Миколаївській області — 77;

Запорізькій області — 76;

Херсонській області — 70;

Чернігівській області — 68;

Луганській області — 64;

Дніпропетровській області — 33.

Зокрема, зафіксовані такі факти:

26 листопада внаслідок ракетного обстрілу ворогом міста Дніпро отримав поранення 17-річний підліток;

26 листопада через обстріл окупаційними військами села Чорнобаївка Херсонської області поранено 10-річного хлопчика.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 719 закладів освіти, з них 332 зруйновані повністю.