Омбудсмен назвал количество удерживаемых украинцев в Оленовке. Фото: bastion.tv

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Російські загарбники зараз утримують в колонії окупованої Оленівки Донецької області 150 українців.

Серед незаконно утримуваних українців — військові та цивільні. До полонених не пропускають представників уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Про це омбудсмен Дмитро Лубінець заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку… За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові, — зазначив він.

Омбудсмен вважає, що на українців у полоні можуть тиснути з метою змусити відмовитися від повернення додому. На його думку, окупанти часто розповідають, як той чи інший громадянин України не захотів вирушати додому. Зараз в Україні розглядають можливості, як перевіряти таку інформацію.

Нагадаємо, 1 грудня відбувся новий обмін полоненими між Україною та російською федерацією. Додому повернулися 50 українських військових. Серед них були оборонці Маріуполя, поранені бійці та полонені, яких окупанти тримали в Оленівці.

Джерело: «Радіо Свобода»