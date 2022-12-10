СБУ уличила московского попа в работе на врага. Фото: СБУ

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Служба безпеки України викрила диякона УПЦ Московського патріархату в роботі на окупантів.

Зловмисником виявився диякон однієї з церков Запорізької єпархії УПЦ МП, який публічно схвалював проведення незаконного референдуму щодо «приєднання» регіону до складу рф. Зловмисник для цього активував профіль у забороненій соцмережі «Вконтакте» і від свого імені «репостив» заклики прокремлівських блогерів на підтримку фейкового плебісциту. Про це 10 грудня повідомив прес-центр СБУ.

Також представник російської церкви агітував людей прийти на «виборчі дільниці» і «проголосувати» на користь країни-агресора. Також у соцмережі московський піп заперечував існування українського народу, його мови та культури. Крім того, клірик ставив під сумнів державний суверенітет і територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Весь антиукраїнський контент він брав із російських пабліків.

Незалежна експертиза опублікованих матеріалів вже підтвердила підривну діяльність фігуранта. А під час обшуків за місцем його проживання правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) та ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, релігійної ворожнечі) ККУ.

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що суд відправив під нічний арешт єпископа УПЦ МП Іосафа за підозрою у розпалюванні ворожнечі. З’ясувалося, що екс-митрополит Кіровоградської єпархії, а згодом вікарій Київської УПЦ МП входив до найближчого оточення предстоятеля рпц кирила й поширював проросійські погляди в регіоні.